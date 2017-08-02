Oaxis ürünleri Türkiye'ye geliyor

Gençpa Teknoloji; Singapur menşeili Oaxis’in ürünlerini Türkiye’ye getiriyor. Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy yeni iş birlikleri hakkında; “Gençpa Teknoloji olarak, alanında en yenilikçi teknoloji firmalarını ülkemize kazandırmak önceliği ile hareket ediyoruz. Bu markalardan biri olan ve birçok yenilikçi ürünü ile yaklaşık 30 uluslararası tasarım ödülüne sahip Oaxis’i Türkiye pazarına kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Oaxis’in tüm dünyada ses getiren ve fark yaratan InkCase i7, InkCase i7 IVY gibi inovatif ürünlerini ilk kez Gençpa güvencesiyle Türkiye pazarına getiriyoruz. Ürünleri, Ağustos ayından itibaren Gençpa satış noktalarında ön siparişe sunacağız” şeklinde konuştu.

Geliştirdiği ürünlerde tasarım, inovasyon ve teknolojiyi odak noktasına alan Oaxis CEO’su G-Jay Yong ise Gençpa ile olan iş birlikleri ve Türkiye pazarına yönelik hedefleri hakkında şunları söyledi; “Harika ürünlerin kendilerini ileriye taşıyabilmeleri için doğru kanallara ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İnovatif teknolojiyi, fonksiyonel kullanıma taşımada bizimle ortak bir hedefi paylaşan Gençpa’yla anlaştığımız için çok mutluyuz. Gençpa ile birlikte Türk pazarını uzun süredir inceliyorduk, ortak görüşümüz şudur ki; Türk halkı kendini geliştiren alanlara ve özellikle teknoloji ürünlerine harcama yapmaktan kaçınmıyor. Oaxis ve Gençpa arasındaki iş birliğinin de bu gelişime katkıda bulunacağına inanıyoruz.”



Oaxis ile Türkiye’ye gelecek yeni ürünler arasında; iPhone 7 için tasarlanmış, ikinci bir ekran sağlayan, dijital akıllı kılıf InkCase i7 bulunuyor. Bu ürün sayesinde kullanıcılar; fotoğrafları, e-kitapları ve diğer önemli bilgileri InkCase’in ekranına aktarabiliyor. Bir diğer ürün ise gün boyunca kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanan bir ürün olan InkCase i7 IVY. “Sanal Kişisel Yardım” olarak bilinen ürün, kullanıcının aynı anda hava durumunu, görevlerini, takvimi, sağlık verilerini, ajandasını ve saati takip etmesini, otomatik hatırlatıcı özelliğiyle tüm bunların hatırlatma ya da uyarısını almasını sağlıyor. Tek bir şarjla iki aya kadar güç sağlayabiliyor.