O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz...

Geçmiş yıllar gibiydi 2017; ne iyi ne de kötü, gayet orta halli. Bunun sebebi de, geçmiş yıllarda dip noktasının artık gelinmiş/bulunmuş olmasıydı. “Daha kötü ne olabilir, nasıl olunabilir ki?” diyordu herkes ve bunlar, hem doğru hem de haklı sorulardı. Bu sebeple de vasatın/ortalamanın üzerindeki her şarkı ya da albüm, iç ferahlatıyordu. Fazla bir şey umulmuyor ve beklenmiyordu. Firmasından prodüktörüne, müzisyeninden şarkıcısına, gazetecisinden eleştirmenine kadar herkes aynı hislere sahipti artık.

‘Sen’ albümünün canlı ve senfonik versiyonu ‘Senfonik Ortaçgil’, yılın en iyi albümüydü. Hem müzikal açıdan hem de kayıt ve sunum açısından. Ayrı ayrı satılan CD ve DVD, müzik dünyamızın ermişlerinden Bülent Ortaçgil’e çok yakışır işler olmuştu. 2017’de çok dinlendi, daha yıllarca da dinlenir.

Tuna Kiremitçi şaşırttı

Aynur (‘Hawnıyaz’), Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu (‘Bilinmeyenle Karşılaşmak’), Kardeş Türküler (‘Yol’), Fikri Kutlay (‘Stranên/Fikri Kutlay Şarkıları’), Mehmet Güreli (‘Zamboni Sokağı’) ve Sabahat Akkiraz’ın (‘47’) iyi albüm yapmış olmaları, elbette sürpriz değildi. Onlardan beklenen buydu ve kimse de şaşırmadı. Bu isimlerden kötü bir şey gelseydi şaşıracaktık. Neyse ki sürpriz yoktu.

Ama Yarkın Duo (‘One’), Yaşar (‘Şehir Yalnızlığı’) ve Tuna Kiremitçi’nin (‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’) albümleri büyük ve güzel sürprizlerdi. Ferahlatıcı, iç yıkayan bir albüm yapmıştı Yarkın Duo. Huzurun müziği gibiydi. Yorumculuğunun, sesini kullanma biçiminin doruğundaki Yaşar ve hem yeni bir yol/metot yakalamış hem de içinde binbir renk barındıran bir işe imza atmış Tuna Kiremitçi şaşırttı ve sevindirdi.

Serdar Ortaç ve şürekâsı

Biten yılın en kötü işlerine/şarkılarına Serdar Ortaç imza attı. Bu konuda herkesten fazla öne çıktı. Hem solo bir albüm çıkardı hem de Sinan Akçıl’ın albümüne konuk oldu.

Şarkıcımızın müzik kariyeri 20 yılı çoktan geride bıraktı ama yıllar boşuna akıp gitmiş gibi. ‘Karabiberim’in formu ve ruh hali, ‘Cımbız’la sürmekteydi (ne yazık ki).

2017’nin sürpriz çıkışını yapan Manuş Baba, gelecek yıllarda sadece kötü bir albümle işe başlamış olarak anılmayacak. Fazlası da vardı; ‘Eteği Belinde’ şarkısı, Atilla Yılmaz’ın ‘Senden Gayrı’sının etrafında gezinmekteydi ve MESAM dahil hemen hemen herkes bu gezintiyi gördü.

Manuş Baba’nın konuyla ilgili açıklama yaparken Zeki Demirkubuz’un satırlarına sığınması ise işin tuzu/biberi değil de zehri oldu. Albümün isminin (‘Dönersen Islık Çal’) ne kadar özgün olduğu da başka bir konu. Özetle ifrata kaçmıştı Manuş Baba, hemen hemen her konuda.

Diğer gelişmeler de şöyleydi: Albüm değil de single (tek şarkı) yayımlama sistemi oturdu. Klip ise şart ötesi oldu. Klibi olmayan şarkıları çalmıyormuş radyolar. Neden? Belli değil. Sanki televizyonlarmış gibi davranmalarının garipliği bir yana, ısrarla ‘tektip’ şarkıları seçip çalmalarına da anlam vermek mümkün değildi. Amaçlarından biri olması gereken yeni isim ve şarkıları bulmayı, parlatmayı tamamıyla unutmuşlardı. Önümüzdeki beş-on yıl içinde çok sayıda radyonun kapılarını kapatma ihtimali, kimseleri şaşırtmamalı. Seçimi onlar yaptı.

Bütün çabalara rağmen dijital müzik alımı/satımı hâlâ oturamadı. Pamuk elleri cebe sokmak yerine, interneti bedava müzik aramakta kullanıyor dinleyicinin büyük bir kısmı. Neyse, fazla üzülmeye değmez. Dediğimiz gibi; dip noktasındayız zaten ve daha kötüsü, nasılsa olmayacak.

Küçük bir not: Hürriyet Pazar’da geçen hafta, genişçe bir jürinin seçimi sonucu, yılın en iyi albüm ve şarkıları açıklandı. Bu yazıya eşlik eden listelerse yalnızca bu satırların yazarının seçimidir; ama olabilecek en nesnel ve dikkatli biçimde seçilmiş/sıralanmışlardır.

2017'nin en iyi albümleri

1. Senfonik Ortaçgil /Bülent Ortaçgil

2. Hawnıyaz / Aynur

3. Bilinmeyenle Karşılaşmak / Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu

4. Yol / Kardeş Türküler

5. Stranên-Fikri Kutlay Şarkıları / Fikri Kutlay

6. Zamboni Sokağı / Mehmet Güreli

7. 47 / Sabahat Akkiraz ve Dostları

8. One / Yarkın Duo

9. Şehir Yalnızlığı / Yaşar

10. Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları / Tuna Kiremitçi (karma)

2017'nin en iyi şarkıları

1. İstediğini Yap (senfonik) / Bülent Ortaçgil

2. Beyaz Atlı / Kardeş Türküler

3. Özgür Ruh / Baba Zula feat. Mehmet Güreli

4. Masal / Nur Yoldaş

5. Govek / İlkay Akkaya-Agit Işık

6. Böyle Olur mu / Sabahat Akkiraz feat. Aylin Aslım

7. Bile Bile / Mehmet Güreli

8. Hayat Herkese Aynı / Işıl Yücesoy

9. Bir Aşk Şarkısı / Melisa Uzunarslan

10. Huma Kuşu / Dodan