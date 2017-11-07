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    O yarbaydan flaş karar: Siyasete girdi

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan CHP'ye üye oldu.

    Mehmet Alkan, CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle kürsüye geldi. CHP'ye üye olan Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

    Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Yarbay Mehmet Alkan aramıza hoşgeldi, şeref verdi. Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, Beytüşşebap'ta şehit oldu. O bütün şehitler gibi, gaziler gibi bizim onurumuz. Bir şehit yakını ordudan atıldı. Sadece ve sadece böyle konuştuğu için bir KHK ile ordudan atılıyorsa, bütün gazilere, şehit yakınlarına sesleniyorum; Bu tabloyu içinize sindiriyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oyunuzu öyle kullanacaksınız. Sadece ordudan atılmadı, pasaport verilmedi, beylik tabancası verilmedi, emekli ikramiyesi verilmedi, OYAK'taki birikimine el konuldu, kredi kartı bile verilmedi. Sivil ölüme mahkum oldu. Bunları yapanların yatacakları yeri yok. Sevgili yarbayım aramıza hoşgeldiniz."

    O yarbaydan flaş karar: Siyasete girdi

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