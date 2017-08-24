O ülkeye gidince tacı elinden alındı

Lübnan vatandaşlığı dışında İsveç pasaportuna da sahip olan Hanna, geçtiğimiz yıl bilim amaçlı İsrail'i ziyaret etmişti.

Erbil merkezli Rudaw, yarışma organizatörleri bu kararı, finalden 1 hafta sonra aldı. Resmi açıklamada, "(İsrail) Ziyareti ülkemizin kanunlarına aykırı" denildi.

Lübnan'da, 1955'ten bu yana, insani ve kültürel değişimler dahil İsrail'in tüm ürün ve hizmetlerine yasak uygulanıyor.

Lübnan, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini ve kendi vatandaşlarının İsrail'i ziyaretini yasakladı. Ülke yasalarınaa göre, İsrail vatandaşlarıyla iletişim bile suç sayılıyor ve hapisle cezalandırılıyor.

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