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O ülkenin de artık ulusal kripto parası olacak

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 12:01 | Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülke için kripto para, diğer bir deyişle kripto Ruble geliştirilmesi talimatı verdi.

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapalı bir toplantıda ülke için kripto para, diğer bir deyişle kripto Ruble geliştirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Rusya böylece, resmi kripto para geliştiren ilk ülke olacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Moskova'da kapalı bir toplantıda kendilerine kripto para geliştirilmesi yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Bu karar, Putin'in geçen hafta Merkez Bankası'na kripto paralar konusunda ‘gereksiz engeller' oluşturulması yönünde talimat vermesinin ardından geldi.

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