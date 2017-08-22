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O ülkede tüm restoranlarını kapattı

Hürriyet Haber
22 Ağustos 2017 - 14:04Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 14:04

McDonald`s franchise şirketiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu Hindistan`daki 169 restoranını kapattı.

McDonald’s kuzey ve doğu Hindistan’daki bütün restoranlarını kapattı. Franchise alan Connaught Plaza şirketi ile McDonald’s arasındaki anlaşmazlık yüzünden kuzey ve doğu Hindistan’daki 169 mağaza kapandı.

Connaught Plaza’nın yetkilisi Vikram Bakshi McDonald’s’a karşı bütün yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

McDonald’s firmaya çektiği ihtarnamede 15 gün içinde restoranlarından McDonald’s’a ilişkin bütün görsel ve tarifleri kaldırmasını istedi.

İki kurum arasındaki anlaşmazlığın sebebi bilinmezken 6.700 kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Etiketler: McDonald’s , McDonald’s hindistan , McDonald’s restoranları
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