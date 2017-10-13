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    O ülkede şok: Başbakana suikast girişimi

    AA
    13.10.2017 - 01:45 | Son Güncelleme:

    Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde uğradığı suikasttan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

    Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Lahic kentine bağlı Sabiha bölgesinde Başbakan Dağr'ın konvoyuna ateş açıldı. Dağr'ın, yara almadan kurtulduğu olayda, silahlı saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

    Başbakanın konvoyunda bazı bakan ve yetkililerin de olduğu ifade edilirken saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

    Etiketler: suikast
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