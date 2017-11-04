Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Liechtenstein’da işsiz sayısı 307’ye düştü

Liechtenstein’da işsiz sayısı 307’ye düştü

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 16:15 | Son Güncelleme:

38 bin nüfuslu Liechtenstein’da işsiz sayısı, 12 kişi daha azalarak 307’ye düştü. İstihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1.6 olarak verilirken, bu oranın, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük olduğu belirtildi.

Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1.6 olarak verildi. DW Türkçe’nin haberine göre bu oran, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük. Monarşiyle yönetilen ülkede toplam 38 bin kişi yaşıyor. Çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi Resmi dili Almanca olan Liechtenstein’da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayınlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor. İş gücünün büyük kısmı bu alanlarda çalışıyor.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri