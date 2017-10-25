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O ülkede faiz yüzde 27'yi aştı

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 09:46 | Son Güncelleme:

Arjantin'in merkez bankası 150 baz puan daha faiz artırdı.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA) 150 baz puan daha faiz artırdı. Arjantin'de politika faizi yüzde 27,75'e çıktı.

Nisan'daki sürpriz 150 baz puan faiz artırmıyla birlikte bu yılki faiz artırımı toplamda 300 baz puana ulaştı.

ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

BusinessHT'nin haberine göre Arjantin'de para politikası yapıcısını faiz artırımına yönelten gelişme ise enflasyondaki gidişat olarka gözüküyor. Eylül'de manşet tüketici enflasyonu yüzde 1,9 arttı ve yıllık artış yüzde 23,8 oldu. Çekirdek enflasyon da aylıkta yüzde 1,6 artışta, yıllık artış ise yüzde 22,3

BCRA'nın son açıklamalarında çekirdek enflasyonda daha belirgin yavaşlama görülmesi gerektiğini vurguladığı biliniyor.

HEDEF 2019'DA YÜZDE 5

Nisan'da yüzde 27,4'e çıkan manşet ve yüzde 25,8'e ulaşan çekirdek son dönemde bir miktar gevşese de BCRA hedefi 2018 için aşaı ve yukarı yönde yüzde 2 sapma ile yüzde 10. Bu yıl Banka'nın amacı enflasyonu yüzde 12-17 aralığına çekebilmek.

2019 hedefi yüzde 5 ile şu anki gerçekleşmenin çok altında.

 

Etiketler: Arjantin Merkez Bankası
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