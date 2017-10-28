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    O toplantıya Merve Kavakçı da katıldı... Atandığı açıklanmış ama kararnamede ismi yer almamıştı

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 08:04 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, yurtdışına atanan büyükelçileri kabul etti. Davete daha önce Kuala Lumpur’a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı.

    Habertürk Gazetesi'nden Volkan Yanardağ'ın Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, yurtdışına atanan büyükelçileri kabul etti. Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

    Yıldırım büyükelçilere hitap etti. Türk diplomasi geleneğinin asırlara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Başbakan, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarılar diledi.

    Yıldırım, diplomaside dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltmayı amaçladıklarını belirterek, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Büyükelçilerden gittikleri ülkelerde Türkiye’yi çok iyi tanıtmalarını isteyen Başbakan, çok çalışmaları talimatını verdi. Kabulde, büyükelçiler söz alarak kısaca kendilerini tanıttı.

    O toplantıya Merve Kavakçı da katıldı... Atandığı açıklanmış ama kararnamede ismi yer almamıştıMERVE KAVAKÇI DA KATILDI

    Başbakan Yıldırım’ın davetine, daha önce Kuala Lumpur’a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı. Son büyükelçiler kararnamesinde ismi bulunmayan Kavakçı ile ilgili sürecin devam ettiği, izleyen günlerde yeni bir kararname ile atamanın yapılacağı belirtildi. Kavakçı ile aynı durumda olan büyükelçilerin de toplantıya katıldıkları, onlar için de benzer bir sürecin işleyeceği vurgulandı.

    38 büyükelçi ataması yapıldı, Merve Kavakçı listede yer almadı38 büyükelçi ataması yapıldı, Merve Kavakçı listede yer almadı

    Etiketler: büyükelçi
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