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    O tokadın cezası 3 bin 740 lira

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 10:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul Etiler'de bir klinikte Eylem Toraman'a tokat attığı iddiasıyla dava açılan Ayşe T., 3 bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme iki ayrı suçtan aldığı para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

     Ayşe T.'nin eski milli futbolcu İbrahim Toraman'la bir restoranda baş başa yemek yedikleri görüntüleri medyaya yansımış, Toraman çifti ise 3 gün önce anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Geçen celse ifade veren Eylem Toraman "Boşanma davamda tanıklık yapmasını istemiştim. Ne olduysa tanıklıktan vazgeçti. Birkaç gün sonra İbrahim Toraman'la Ayşe T.'nin baş başa yemek yerken görüntülerini televizyondan izledim. 10 gün sonra Etiler'de bir kliniğe gittiğimde tesadüfen Ayşe T. de oradaydı. Yanına giderek, 'Aaa Ayşe de buradaymış. Allah bizi bilerek karşımıza çıkardı' dedim. O da bana 'sus ... sen beni adliyede arkadaşlarımın içinde rezil ettin' diyerek yüzüme tokat attı" dedi. (SABAH)

    Etiketler: kavga , mahkeme
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