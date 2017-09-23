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    O teröristlere silah temin eden kişi yakalandı

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 13:21

    Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makam odasında şehit eden teröristlere silah temin eden M.K bugün gözaltına alındı. M.K.'nın itirafçı olan bir örgüt üyesinin ifadesinin ardından yakalandığı öğrenildi.

    DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir örgüt üyesinin itirafçı olmasının ardından soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 110 örgüt üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı olan ve bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan bir isim ise dikkat çekti. 

    2015 yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere silahı temin ettiği tespit edilen M.K isimli bir kişi de yakalandı. M.K.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. 

     

     

     

     

    Etiketler: Savcı , DHKP/C , Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz
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