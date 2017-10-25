O teröristin kahvedeki görüntüsü ortaya çıktı

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası’nda 'Aram' kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı. PKK’lı teröristin, dün saat 15.30 sularında ihbar üzerine yakalandığı, Trabzon’un Maçka İlçesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirtiliyor.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup Aram kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir denildi.

Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

'KARNIM AÇ' DEYİNCE ŞÜPHELENİP KAHVEYE GÖTÜRMÜŞ

Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası’nda 'Aram' kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan’ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli teröristin yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa 'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?’ dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada jandarmaya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

PKK’lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK’lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valiliği, vatandaşların doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristlerin bölgede barınamayacağını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, 156 Jandarma İmdat hattını 23 Ekim'de saat 15.25 sıralarında arayan bir vatandaşın, Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi sarılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli kişi gördüğü şeklinde ihbarda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine zanlının jandarma tarafından gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlının, Giresun sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak. Aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir."

Açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin il genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.