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    O teröristin ifadesi ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Giresun'da keşif yaparken vatandaş ihbarı sonucu önceki gün bölgede yakalanan PKK'lı teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Terörist, 4 kişi olduklarını ve Giresun yapılanmasının başında, "Roşad Ankara" kod adlı Rahman Sümer'in olduğunu söyledi.

    Sabah gazetesinden Özgür Özdemir ve Züleyha Başkıran'ın haberine göre, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında yakalanan "Aram" kod adlı terörist Mustafa Tolucan'ın (25), bölgeye ağustosta geldiklerini, halktan destek bulamadıkları için sürekli yer değiştirdiklerini söylediği öğrenildi. 4 kişi oldukları belirlenen Giresun yapılanmasının başında "Roşad Ankara" kod adlı Rahman Sümer'in olduğu öğrenildi.

    YOLDA BİTKİN DÜŞTÜ

    Bu arada köylülerin teröristi güvenlik güçlerine nasıl teslim ettiklerine dair detaylar da ortaya çıktı. Teröristi önceki gün Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası çıkışında yolda yürürken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Şantiye işçisi olduğunu işten atıldığını söyledi. Açım susuzum dedi. Başında puşu, ayağında mekap olduğu için terörist olduğunu anlamıştım. Ben de araca alıp köy kahvehanesine götürdüm. Orada yiyecek ve içecek verildi. İhbar sonrası da güvenlik güçleri gelerek teröristi yakaladı" dedi.

     

    Etiketler: terörle mücadele
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