Alçak saldırıların faili o terörist tutuklandı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalından gittikleri Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 29 Ağustos'ta düzenlenen ve 2 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı terörist Gürbüz Topçu, söz konusu ildeki tedavisinin ardından Tunceli'ye getirildi.



Tedavisine bir süre de burada devam edilen Topçu, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesinin alınması sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Topçu, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "PKK terör örgütü yöneticisi olma", "kasten öldürme", "bombalama" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.



Olayın geçmişi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Festival Alanı'nda, 29 Ağustos'ta takibin ardından durdurulan şüpheli araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ölü, 2'si sağ, biri yaralı olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.



Güvenlik birimlerince yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye silahlı kanat ve Tunceli sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek, diğerinin ise PKK mensubu "Artes" kod adlı Oğuz Aksu olduğu belirlenmiş, yaralı yakalanan teröristin ise "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu olduğu anlaşılmıştı.



Bu kişilerden 8 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığı saptanan "Azad Çüngüş" kod adlı teröristin, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu belirtilmişti.



Dosyası kabarık!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 30'dan fazla suç dosyası bulunan Topçu'nun, katıldığı ve planladığı eylemler ise şöyle sıralanmıştı:



"Tunceli'nin Ovacık ilçesi Garipuşağı köyü kırsalında 2010'da 2 askerin şehit edilmesi, bir askerin yaralanması, Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polis memurunun yaralanması, Ovacık'ta 2012'de İbrahim Ergün'ün öldürülmesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 2012'de Tunceli-Ovacık karayolunda kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis noktası ve karakoluna 2015 ve 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi ve 3 polisin yaralanması. 13 Haziran 2016'da Ovacık ilçesinde adliye lojmanlarına bombalı saldırı düzenlenmesi."

Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkisinde güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmadan da yaralı kurtulduğu belirlenen Topçu'nun, örgütün bölgedeki çok sayıda saldırının planlayıcısı ve bizzat katılımcısı olduğu bildirilmişti.