O terörist Karayılan'ın en yakınında!

Suriye'nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla Muğla'ya gelen ve 5 Ekim'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı gruptan Salih Sanrı'nın örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın en yakınındaki teröristlerden biri olduğu anlaşıldı

Habertürk'ün haberine göre Xalit kod adlı terörist Salih Sanrı'nın, Karayılan'la yan yana görülen fotoğrafı örgütün televizyonu tarafından gösterildi.

Yurt dışından yayın yapan örgüt televizyonunda, Muğla'da öldürülen diğer teröristlerle birlikte örgüt elebaşlarının görüntüleri de yer aldı. Televizyon, 6 terör örgütü üyesinin 5 Ekim'de Muğla'da öldürüldüğü bilgisine yer verdi.

İKİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEMİŞTİ

Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya geldikleri belirlenen terörist gruba yönelik operasyonun ilk ayağında Seydikemer İlçesi'nde Gabar kod adlı grup sorumlusu Ekrem Altay, Kamuran kod adlı Veysi Sengil, Ferhat kod adlı Velat Aşan ve Firaz kod adlı Mehmet Can Yiğirer sağ yakalanmıştı.

5-6 Ekim'de ise Köyceğiz İlçesi'ndeki operasyonda 5 PKK'lı öldürülmüştü. Kaçtığı tespit edilen 'Reşit' kod adlı Serbest Şenlik kısa süre sonra Dalaman Otogarı'nda yakalanmıştı.

Ölenlerin isimleri yetkili makamlarca Fırat kod adlı Musa Arslan, Aliser kod adlı Rojhat Seçkin ve Varger kod adlı İlyas Demir olarak açıklanmış; Xalit kod adlı Türk vatandaşı ile Adil kod adlı Suriyeli örgüt üyesinin kimliğinin tespit edilemediği bildirilmişti. PKK, daha sonra Xalit kod adlı kişinin Salih Sanrı, Adil kod adlı Suriyelinin de Muhammed Nursida olduğunu açıklamıştı.