Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>O terörist Karayılan'ın en yakınında!

    O terörist Karayılan'ın en yakınında!

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 09:04 | Son Güncelleme:

    Muğla'da öldürülen ve kimliği tespit edilemeyen teröristin, PKK elebaşı Murat Karayılan'a yakın Salih Sanrı olduğu anlaşıldı. Terör örgütünün yurt dışından yayın yapan televizyonu, öldürülen teröristlerin fotoğraflarını yayınladı

    Suriye'nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla Muğla'ya gelen ve 5 Ekim'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı gruptan Salih Sanrı'nın örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın en yakınındaki teröristlerden biri olduğu anlaşıldı

    Habertürk'ün haberine göre Xalit kod adlı terörist Salih Sanrı'nın, Karayılan'la yan yana görülen fotoğrafı örgütün televizyonu tarafından gösterildi.

    Yurt dışından yayın yapan örgüt televizyonunda, Muğla'da öldürülen diğer teröristlerle birlikte örgüt elebaşlarının görüntüleri de yer aldı. Televizyon, 6 terör örgütü üyesinin 5 Ekim'de Muğla'da öldürüldüğü bilgisine yer verdi.

    İKİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEMİŞTİ

    Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya geldikleri belirlenen terörist gruba yönelik operasyonun ilk ayağında Seydikemer İlçesi'nde Gabar kod adlı grup sorumlusu Ekrem Altay, Kamuran kod adlı Veysi Sengil, Ferhat kod adlı Velat Aşan ve Firaz kod adlı Mehmet Can Yiğirer sağ yakalanmıştı.

    5-6 Ekim'de ise Köyceğiz İlçesi'ndeki operasyonda 5 PKK'lı öldürülmüştü. Kaçtığı tespit edilen 'Reşit' kod adlı Serbest Şenlik kısa süre sonra Dalaman Otogarı'nda yakalanmıştı.

    Ölenlerin isimleri yetkili makamlarca Fırat kod adlı Musa Arslan, Aliser kod adlı Rojhat Seçkin ve Varger kod adlı İlyas Demir olarak açıklanmış; Xalit kod adlı Türk vatandaşı ile Adil kod adlı Suriyeli örgüt üyesinin kimliğinin tespit edilemediği bildirilmişti. PKK, daha sonra Xalit kod adlı kişinin Salih Sanrı, Adil kod adlı Suriyelinin de Muhammed Nursida olduğunu açıklamıştı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri