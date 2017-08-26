O tekstil ürünlerinden alanlar dikkat!

Bursa Yıldırım'da bulunan ve giyim eşyaları imalatını yapan Toman Tekstil'in çocuk ürünlerinde kimyasal maddeye rastlanması sonucu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA DA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ :

''Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde,yukarıdaki resimde görülen marry rose marka mr model 13518 seri/lot numaralı çocuk sweat ürünün ''Bazı tüketici ürünlerinin tehlikeli kimyasal madde içerdiğine yönelik piyasa gözetimi ve denetime ilişkin tebliğ''de izin verilen limitlerin üzerinde tehlikeli kimyasal madde içerdiği tespit edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup,piyasada bulunan bu ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir.

Yukarıda bilgileri yer alan ürünü satın almış müşterilerimizin bu ürünlerin kullanıma son vermesi ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.''