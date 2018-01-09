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    O tarihi fotoğraf renklendirildi

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nın deniz muharebelerinin siyah-beyaz fotoğrafları İngiliz tasarım mühendisi Paul Reynolds tarafından renklendirildi. Renklendirilen kareler, üzerinden 70 yılı aşkın zaman geçen savaşın dehşetini bugüne taşıdı.

    Reynolds, "Genellikle savaş fotoğraflarını renklendiririm çünkü her bir fotoğrafın anlatacak bir hikayesi vardır. Sıradan insanların gerçek hikayeleri" dedi.

    Tasarımcı Reynolds, "Birçok sanatçı renklendirmeye gelince kara savaşlarına odaklanıyor. Ben ise savaşın tüm alanlarını, kara, hava ve denizdekileri ele almaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 

    İşte tarihe damgasını vurmuş savaş fotoğraflarından bazıları:

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    19 Mart 1945 tarihinde Japon uçakları tarafından vurulan Amerikan uçak gemisi USS Carrier.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    1941'de Akdeniz'de Alman botu tarafından vurularak infilak eden İngiliz savaş gemisi HMS Barham.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    7 Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor baskınında vurulan USS West Virginia savaş gemisi.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    Amerikan USS Hornet savaş gemisinden ateş açılırken (Şubat 1945).

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    Pearl Harbor saldırısından bir fotoğraf.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    Kore Savaşı'ndan bir fotoğraf. Amerikan donanmasına ait USS Missisippi savaş gemisi.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    İngiliz donanmasına ait HMS Belfast buzlarla kaplı bir halde (1943).

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    2. Dünya Savaşı'nda İtalya kıyılarına vuran tek kişilik denizaltıyı inceleyen Amerikan askerleri.

    O tarihi fotoğraf renklendirildiAğır hasarlı bir Alman UC-61 denizaltısı.

    O tarihi fotoğraf renklendirildi
    Amerikan F6F-3 Hellcat modeli savaş uçağı USS Yorktown uçak gemisinden kalkış yapıyor.

    Etiketler: savas , renklendirme , deniz savaşları
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