O tarihi fotoğraf renklendirildi

Reynolds, "Genellikle savaş fotoğraflarını renklendiririm çünkü her bir fotoğrafın anlatacak bir hikayesi vardır. Sıradan insanların gerçek hikayeleri" dedi.

Tasarımcı Reynolds, "Birçok sanatçı renklendirmeye gelince kara savaşlarına odaklanıyor. Ben ise savaşın tüm alanlarını, kara, hava ve denizdekileri ele almaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte tarihe damgasını vurmuş savaş fotoğraflarından bazıları:



19 Mart 1945 tarihinde Japon uçakları tarafından vurulan Amerikan uçak gemisi USS Carrier.





1941'de Akdeniz'de Alman botu tarafından vurularak infilak eden İngiliz savaş gemisi HMS Barham.



7 Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor baskınında vurulan USS West Virginia savaş gemisi.



Amerikan USS Hornet savaş gemisinden ateş açılırken (Şubat 1945).







Pearl Harbor saldırısından bir fotoğraf.



Kore Savaşı'ndan bir fotoğraf. Amerikan donanmasına ait USS Missisippi savaş gemisi.







İngiliz donanmasına ait HMS Belfast buzlarla kaplı bir halde (1943).



2. Dünya Savaşı'nda İtalya kıyılarına vuran tek kişilik denizaltıyı inceleyen Amerikan askerleri.

Ağır hasarlı bir Alman UC-61 denizaltısı.