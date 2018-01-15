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    O sözleri sadece espri olsun diye söylemedi

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Cem Yılmaz senaryosunu yazıp, başrolünü oynadığı son filmi ‘Arif V 216’nın Berlin’deki galasında espri dolu bir konuşma yapmış, ilginç bir ifade de kullanmıştı.

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    • O sözleri sadece espri olsun diye söylemedi
    • O sözleri sadece espri olsun diye söylemedi
    • O sözleri sadece espri olsun diye söylemedi
    • O sözleri sadece espri olsun diye söylemedi

    FİLMİ birlikte izlediği Berlinli seyircilere seslenen Cem Yılmaz, “Çoğumuz İstanbul’da yaşıyoruz ama Berlin de bizim için İstanbul’dan çok farklı değil. Ama Schengen’le geliyoruz yine de! Filmde Almanlarla ilgili o kadar espri yaptık ki, inşallah girdiğimiz gibi de çıkabiliriz” demişti.

    Peki ünlü komedyen bu sözleriyle ne demek istemişti?
    Çünkü Türkiye’deki birçok ünlü gibi Cem Yılmaz da yıllar önce Almanya‘dan vize alamamıştı.
    Evet, Almanya, ünlü Türkiye sınırlarını aşan Cem Yılmaz’a vize vermemişti.
    Cem Yılmaz, işte bu sözleriyle yıllar önceki o olayı hatırlatıp, kendisine vize vermeyenleri ‘ti’ye almıştı.
    Ancak sadece Cem Yılmaz değil, Almanya geçmişte birçok ünlü Türk’e vize vermemişti.
    İşte onlardan bazıları...

    Etiketler: Arif V 216
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