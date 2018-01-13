O sözlere büyük öfke

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da önceki gün yapılan bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili, “Neden bu b.k çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim” şeklinde sözler sarf ettiğinin basına sızması üzerine başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok ülkeden sert tepki geldi. ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley ise bunun üzerine istifa etti.

NORVEÇ’İ ÖVMÜŞ: Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin’in katıldığı o toplantıda Trump “Norveç’ten daha fazla göçmen almalıyız” demiş. ABD Başkanı, ‘Green Card’ (Yeşil Kart) çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi konuları yeniden gündeme taşımış. Beyaz Saray’dan o toplantıda söz konusu hakaret içerikli ifadenin kullanıldığını yalanlayan bir açıklama gelmedi. Ancak Trump’ın sarf ettiği söylenen sözlere dünyadan sert tepki geldi. Tepkilerin artması üzerine ABD Başkanı Trump, Twitter’dan açıklamalar yaptı. “Kullandığım dil sertti ama bu söylenilenler değildi” diye yazan Trump, “Haiti’nin çok yoksul ve sorunlu bir ülke olduğu dışında Haitililer hakkında aşağılayıcı bir şey söylemedim. Onları dışarı atın demedim. Demokratlar uydurdu. Haitililerle harika bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

BM: İFADE IRKÇI: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Afrika ve diğer ülkeleri nitelemek için kullanılan bu sözlerin potansiyel olarak pek çok insanın hayatına zarar verebileceğini söyledi. Colville, “Doğrulandığı takdirde bu yorumlar şok edici ve utanç verici. Üzgünüm ama ırkçılık dışında başka bir sözcük yok” ifadelerini kullandı.

AFRİKA ÖFKELİ: Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, “ABD’ye köle olarak kaç Afrikalı’nın geldiğine dair tarihi realite göz önünde bulundurulduğunda, bu ifade, makul tüm tutum ve pratikler karşısında uçar gider” dedi. Afrika Birliği, “Kızgınlık, hayal kırıklığı ve öfke” duyduklarını belirtirken, bu sözün geri alınmasını ve özür dilenmesi talep etti. Bostvana hükümeti, Trump’ın sözlerini ayıp ve ırkçı olarak niteleyerek, Amerikan elçisinin çağrıldığını duyurdu.

FRANSA’DAN MESAJ: Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Grivaux, “Bazen kötü hava olaylarından zarar gören, ağır yoksulluk çeken ülkelerden söz ederken doğru bir dili kullanmalıyız” diye konuştu.



ABD Başkanı Trump, şubat ayında İngiltere’ye yapacağı yeni Amerikan büyükelçiliği açılışı ziyaretini iptal etti. Trump, Londra’daki yeni elçilik binasının ‘büyük bir hayranı olmadığını’ söyleyerek bu taşınmayı onayladığı gerekçesiyle Barack Obama’yı suçladı. Ancak karara eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde onay verilmişti. Öte yandan, bina önüne dün yerleştirilen Madame Tussaud Müzesi’ne ait Donald Trump’ın balmumundan heykeli büyük ilgi çekti.