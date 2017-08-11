O sokağı geçerken mesajlaşmak yasak

Honolulu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Hawaii adalarının başkenti olan Honolulu, yürürken mesajlaşmayı yasaklayan ilk Amerikan kenti. Geçtiğimiz hafta, Hawai’de ‘Dikkat Dağıtan Yürüme Yasası’ (Distracted Walking Law) çıkarıldı, telefon ekranına bakarken bu kavşaktan geçmeyi yasadışı yaptı. Bu kuraldan rahatsız olan yayaların yollarını değiştirmek için üç ay süreleri var. 25 Ekim’de bu yasa yürürlüğe konacak ve polisler denetime başlayacak.

Cep telefonuyla oynamak dikkat dağınıklığına neden olduğu için çok sayıda kazaya davetiye çıkarıyor. Bu tip ihlaller arttığı için de ülkede böyle bir ceza ortaya çıkarıldı.

İlk ihlalin cezası 15-35 dolar arasında. Aynı yıl içinde yapılan ikinci ihlal ise 35-75 dolar arasında ücretlendirilecek. Üçüncü ihlal ise 99 dolar. Bu yasak, video oyunları, tabletler ve fotoğraf makineleri dahil olmak üzere her türlü ekranlı aletleri kapsıyor. Tek istisna ise acil durumlarda yardım çağırmak için kullanılması. Yayalar kaldırımda sesli mesaj dinlerse veya mesaj yazarsa cezalandırılmayacak. Bu ceza yalnızca kavşakta karşıdan karşıya geçenler için geçerli.

Reuters haber ajansına göre, 2000 - 2011 yılları arasında ABD’de telefon dikkat dağınıklığı sonrasında yaralanma vakası 11 binden fazla.

Bundan beş yıl önce New Jersey eyaletinde bulunan Fort Lee şehri yürürken mesajlaşmayı yasaklamış olmasına rağmen, Honolulu, yasayı yürürlüğe koyan ilk büyük Amerikan şehri.