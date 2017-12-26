O şirket hakkında ilk açıklama

2 gündür bu şirketin hisselerinin bu denli yükselmesine ilişkin bir açıklama bekliyorum. Çünkü şirket bu durumu izah edemez ve arkasında bir mağdur ordusu

bırakırsa, bu Türkiye’de büyüyen filo kiralama sektörüne de büyük darbe vurur. Düşünsenize yarın öbür gün halka açılmak isteyen başka filo kiralama şirketlerine yatırımcıların bakışı nasıl olur.

Ne şirketten, ne borsadan ne de SPK’dan ses çıkmayınca dün öğleden sonra mikrofonu bu şirketin de üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’ne (TOKKDER) uzattım. Bugün TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül imzasıyla şu yazılı açıklama yapıldı:

“TOKKDER olarak 1996 yılından beri, sektörün hizmet kalitesini arttırmak ve kamuya tanıtımını yapmak gayesiyle kısa dönem araç kiralama ve operasyonel araç kiralama şirketlerinin bir araya geldiği bir platform sağlama amacı ile hareket etmekteyiz. Bunu sağlarken profesyonel sınırlar çerçevesinde TOKKDER üyelerinin haklarını korumak, sektörün kamu karşısında tanınmasını sağlamak ve sektöre ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi amaçlamaktayız. Derneğimize bilgi amaçlı olarak iletmiş olduğunuz yazı üyelerimizden Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin ticari faaliyetlerine ilişkin olduğundan, konuya yönelik herhangi bir müdahalede bulunmamız ve yorum yapmamız derneğimizin amacı ve işleyişi ile bağdaşmamaktadır. Saygılarımla”

Beni tatmin etmedi ama yorum sizin. Bu arada okuyucular uyardı; Beyaz Filo’nun halka açık iştiraki ‘Flap Kongre Toplantı Hizmetleri A.Ş.’nin hisselerinde de benzer artışlar yaşanmış, hatta dün bile hisseleri yüzde 15’e yakın yükselmiş. Bu arada Beyaz Filo hisselerinde de 2 gündür herhangi bir düşüş yaşanmadığı hatta küçük yükselişlerin olduğunu da belirtmem gerekir.

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