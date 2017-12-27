O sÄ±nÄ±r, 200 bin liraya Ã§Ä±ktÄ±: ArtÄ±k motoruna bakÄ±lmayacak

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, torba yasa sonrasÄ±nda Ã–zel TÃ¼ketim Vergisi (Ã–TV) TebliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklik, bugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'te yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re engelli, gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã–TV'siz araÃ§ hakkÄ±ndan yararlanabilmesi iÃ§in satÄ±n alÄ±nacak aracÄ±n motor hacminin 1600 cc ve altÄ±nda olma koÅŸulu kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bunun yerine, motor silindir hacmine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, hesaplanmasÄ± gereken Ã¶zel tÃ¼ketim vergisi ve diÄŸer her tÃ¼rlÃ¼ vergiler dahil bedel 200 bin liranÄ±n altÄ± olarak belirlendi.Â



Ancak Ã–TV ve KDV dahil fiyatÄ±n 200 bin liranÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± iÃ§in vergisiz araÃ§ fiyatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 106 bin lirayÄ± geÃ§memesi gerekiyor. Bu da motor silindir hacmi 1600 cc ve altÄ±nda olan araÃ§lar iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n.

oluyor.



LÄ°MÄ°T HER YIL ARTACAK



200 bin liralÄ±k limit,Â her yÄ±l yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artacak. Ancak hÃ¼kÃ¼met isterse bu miktarÄ± yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artÄ±rabilecek.Â

Â VERGÄ°SÄ°Z 40 BÄ°N ARAÃ‡



Ã–TV'siz binek araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda 29 binken, 2014'te yaklaÅŸÄ±k 32 bin, 2015'te 41 bin,

2016'da 46 binÂ olmuÅŸtu.