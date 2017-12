O sÄ±nÄ±r, 200 bin liraya Ã§Ä±ktÄ±: ArtÄ±k motoruna bakÄ±lmayacak

Maliye Bakanlığı'nın, torba yasa sonrasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tebliğinde yaptığı değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'te yayımlandı. Buna göre engelli, gazi ve şehit yakınlarının ÖTV'siz araç hakkından yararlanabilmesi için satın alınacak aracın motor hacminin 1600 cc ve altında olma koşulu kaldırıldı.

Bunun yerine, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedel 200 bin liranın altı olarak belirlendi.



Ancak ÖTV ve KDV dahil fiyatın 200 bin liranın altında kalması için vergisiz araç fiyatının yaklaşık 106 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Bu da motor silindir hacmi 1600 cc ve altında olan araçlar için mümkün.

oluyor.



LİMİT HER YIL ARTACAK



200 bin liralık limit, her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Ancak hükümet isterse bu miktarı yüzde 50 oranında artırabilecek.

VERGİSİZ 40 BİN ARAÇ



ÖTV'siz binek araç satışı 2013 yılında 29 binken, 2014'te yaklaşık 32 bin, 2015'te 41 bin,

2016'da 46 bin olmuştu.