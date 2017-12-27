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O sÄ±nÄ±r, 200 bin liraya Ã§Ä±ktÄ±: ArtÄ±k motoruna bakÄ±lmayacak

AYSEL ALP
27.12.2017 - 10:27 | Son GÃ¼ncelleme:

Engelliler, gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na saÄŸlanan Ã–TV'siz binek aracÄ± alÄ±m hakkÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle baÅŸlayacak. Bu haktan yararlanabilmek iÃ§in satÄ±n alÄ±nacak aracÄ±n tÃ¼m vergiler dahil fiyatÄ±nÄ±n 200 bin lirayÄ± geÃ§memesi gerekiyor.

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, torba yasa sonrasÄ±nda Ã–zel TÃ¼ketim Vergisi (Ã–TV) TebliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklik, bugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'te yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re engelli, gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã–TV'siz araÃ§ hakkÄ±ndan yararlanabilmesi iÃ§in satÄ±n alÄ±nacak aracÄ±n motor hacminin 1600 cc ve altÄ±nda olma koÅŸulu kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

O sÄ±nÄ±r, 200 bin liraya Ã§Ä±ktÄ±: ArtÄ±k motoruna bakÄ±lmayacakBunun yerine, motor silindir hacmine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, hesaplanmasÄ± gereken Ã¶zel tÃ¼ketim vergisi ve diÄŸer her tÃ¼rlÃ¼ vergiler dahil bedel 200 bin liranÄ±n altÄ± olarak belirlendi.Â

Ancak Ã–TV ve KDV dahil fiyatÄ±n 200 bin liranÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± iÃ§in vergisiz araÃ§ fiyatÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 106 bin lirayÄ± geÃ§memesi gerekiyor. Bu da motor silindir hacmi 1600 cc ve altÄ±nda olan araÃ§lar iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n.
oluyor.

LÄ°MÄ°T HER YIL ARTACAK

200 bin liralÄ±k limit,Â  her yÄ±l yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda artacak. Ancak hÃ¼kÃ¼met isterse bu miktarÄ± yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artÄ±rabilecek.Â 

Â VERGÄ°SÄ°Z 40 BÄ°N ARAÃ‡

Ã–TV'siz binek araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda 29 binken, 2014'te yaklaÅŸÄ±k 32 bin, 2015'te 41 bin,
2016'da 46 binÂ  olmuÅŸtu.

Etiketler: gazi ÅŸehit , vergi
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