O şimdi golfçü

Önce 13 yaşında başladığı ve 2007’de talihsiz bir trafik kazası sonucu bırakmak zorunda kaldığı futbola küstü. Kartal dövmeli adam Beşiktaş camiasının bir parçası olabilirdi; olmadı, olamadı... “Küs değilim” diyor ama bakın içindeki hayal kırıklığı nasıl hissediliyor: “Taraftarla aramda müthiş bir bağ var. Yönetime çok yakın değilim. Bundan iki-üç sene önce takıma yardımcı antrenör veya sportif direktör olarak gelme durumum vardı. Olmadı, farklı anlayışlar içindeydik. Beşiktaş takımının bir parçası olmam gerektiğini yönetim göremiyorsa kimsenin kapısına zorla dayanamam...”

Yeşilden buza

Yeşil sahalara veda ettikten bir süre sonra bir televizyon programı için buz pistine çıkması önerildi İlhan Mansız’a. ‘Buzda Dans’ adlı programda partneriyle birlikte birinci olduğu yetmiyormuş gibi, profesyonel buzlarda kaymanın hatta olimpiyatlara gitmenin hayalini kurmaya başladı. Dört yıl boyunca, haftanın altı günü, günde üç antrenman yaptı. Bu süre zarfında kendi bütçesinden her ay yaklaşık 10 bin Euro masraf yaptı. Altı ay kala federasyonu ikna ettiler. İlk katıldığı Avrupa Şampiyonası elemelerinde kısa programda şampiyonaya katılmaya yetecek puanı aldı. Tam da uzun programda iyi puan alıp Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hazırlanırken sezonun son haftasında federasyon, “Biz desteği kesiyoruz” dedi. “Keşke bir sezon daha dayanabilselerdi. Bütün emeklerim uçtu gitti. Kabullenmekten başka bir şeyim kalmadı” diyor o süreç için: “Sporun hiç zararını görmedim ama sporculuğun kötü yönünü gördüm. Yönetenlerin yönetme biçimlerinden dolayı politik kararlarından dolayı, hüsrana uğradığım çok oldu. Ama hayat devam ettiği için de yeni bir hedef koymak zorunda kaldım.”



Mansız ile antrenmanlarını yaptığı Antalya Gloria Golf Resort’ta buluştuk.

Buzdan yine yeşile

İşte o yeni hedefin adı golf. Neden golf derseniz: “Golf, buz pateninin bitmesiyle aldığım bir karar. Buz pateni çok teknik bir spor. Golf de öyle.”

Beş aylık Survivor arasını çıkarırsak bir buçuk yıldır golf oynuyor Mansız. Üç hafta önce ilk ciddi turnuvasına (MVK Türkiye Açık Şampiyonası) katıldı. Bir amatöre göre aldığı derece hiç de fena değil. Şimdi sırada 2-5 Kasım’daki THY Open ve 31 Ekim-1 Kasım’daki Pro-Am turnuvası var. Pro-Am’da Justin Rose, Henrik Stenson ve Matt Kuchar üçlüsünden biriyle sahaya çıkacak.

İlhan Mansız yeni yaşam motivasyonunu bulmuş gibi. Golfe haftada altı gün, en az sekiz saatini ayırıyor. “Bu hayatta amacım milyon dolarlar kazanmak değil. Keyif alayım yeter. Günde sekiz saatimi buna ayırmak fedakârlık gibi gözükebilir ama lüks aslında” diyor.

Survivor’da kadın-erkek ayrımı yapmadım

“Çocukluğumdan beri ‘Yalnız bir adada yaşayabilir miyim?’ diye sorgular, hayal kurardım. Survivor ile elime kendimi test etme fırsatı geçti. İyi ki de gitmişim. Ufak şeylerin değerini unutmuşum, yeniden öğrendim. Musluktan akan su, elektrik, yumuşak bir yatak, yemek, ateş ne kadar da kıymetliymiş. Beş ay tahtanın üstünde yatmaktan postürüm yamuldu. Döndüğümde haftada dört gün fizik tedaviye gittim. Ama adadayken en zorlandığım şey, insan ilişkileriydi. Ben kendimi yansıtmaya çalıştım. Kadın erkek ayrımı yapmadım. Çünkü onları bir takım arkadaşı olarak, kendimle denk gördüm...”