O Ses Türkiye'de Survivor Murat Ceylan sürprizi!

Bu sene Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışacak olan Murat Ceylan Wish, O Ses Türkiye'de konuk sanatçı olarak sahneye çıkıp Avrupa Müzik Listeleri'nde 2. sıraya yükselen Which Way adlı şarkısını seslendirdi. Murat Boz ve Hadise, Murat'ın performansına bayıldı. Murat Boz "çok iyi bir şarkı bulmuşsun çok iyi yerlere geleceksin her zaman arkandayım" dedi. Hadise de Murat'ın performansına "muhteşem" yorumunu yaptı.