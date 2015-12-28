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O Ses Türkiye’de büyük sürpriz!

28.12.2015 - 09:15 | Son Güncelleme:

“O Ses Türkiye”nin dün yayınlanan bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Yapı Kredi reklamlarından tanıdığımız Kaya ailesi, jüri üyelerinden Hadise’nin takımına girmeyi başardı.

Bir önceki hafta O Ses Türkiye adlı yarışmaya katıldığını izlediğimiz Kaya ailesi dünkü bölümde de hünerlerini sergileyerek herkesi şaşırttı. Performansları öncesi oldukça heyecanlı olan çifte, stüdyoda çocukları destek oldu. Günlerdir yarışmaya heyecanla hazırlandıklarını söyleyen ikili, “Aşk Çiçeğim” adlı şarkıda düet yaptı. Daha önce sosyal medyada bu şarkıyı söyleyerek fenomen olan ailenin yarışmadaki performansı da çok beğenildi.  

ÇOK EĞLENECEĞİZ!
Performansı oldukça beğenilen çifte jüri üyelerinden Hadise döndü. Karşısında Canan ve Kenan Kaya’yı gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemedi. Hadise, “Aaa siz o Yapı Kredi’deki aile değil misiniz? Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum. Hoş geldiniz O Ses Türkiye’ye. Çok eğleneceğiz” diye konuştu.

Canan ve Kenan’ın gelecek bölümlerdeki performansı merakla bekleniyor.

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