O Ses Türkiye'de ayrılık!

Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi

Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz ve Athena'nın jürisi olduğu programın yeni sezonu için yıldız Tilbe'ye teklif götürmüştü...