O Ses Türkiye yılbaşı programında kimler yarışacak?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün çekimleri de yapıldı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural'ın düetinden görüntüleri Instagram'da story olarak paylaştı. Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural, Kazım Koyuncu'nun Hayde isimli şarkısını seslendirdi. Ozan Güven ise Yıldız Tilbe ile eğlenceli bir düete imza attı. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla’nın da programda yer aldığı ortaya çıktı. Sahneye arkadaşlarıyla çıkan Leyla Ilıcalı, programın jüri üyelerinden Athena’nın şarkısını seslendiriyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA KİMLER YARIŞACAK?

O Ses Türkiye'nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Özkan Uğur jüri koltuğunda oturacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!