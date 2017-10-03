O Ses Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye 7. Sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sevilen ses yarışmasıyla ilgili en çok merak edilen konu jüri koltuğunda oturacak olan isimlerdi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye 2018 jüri üyelerini duyurdu. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler ve Hadise yer alacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye yarışmasının seçmeleri devam ediyor. 23-24 Eylül arasında yapılan ilk seçimlerden sonra ikinci seçmeler 4 Ekim (yarın) tarihinde yapılacak. Yani seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın seçmelerin hemen sonrasındaki hafta başlaması bekleniyor ancak hem seçmelerin bitiş tarihi hem de O Ses Türkiye 2018 yayın tarihi henüz açıklanmadı.



İşte O Ses Türkiye'nin sezonlarına göre jüri üyeleri...



1. Sezon: Hadise, Mustafa, Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz

2. Sezon: Hadise, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz

3. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş

4. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Mazhar Alanson & Özkan Uğur, Ebru Gündeş

5. Sezon: Gökhan & Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş

6. Sezon: Gökhan & Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Sibel Can