O Ses Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye 7. Sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sevilen ses yarışmasıyla ilgili en çok merak edilen konu jüri koltuğunda oturacak olan isimlerdi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye 2018 jüri üyelerini duyurdu. O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler ve Hadise yer alacak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
O Ses Türkiye yarışmasının seçmeleri devam ediyor. 23-24 Eylül arasında yapılan ilk seçimlerden sonra ikinci seçmeler 4 Ekim (yarın) tarihinde yapılacak. Yani seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın seçmelerin hemen sonrasındaki hafta başlaması bekleniyor ancak hem seçmelerin bitiş tarihi hem de O Ses Türkiye 2018 yayın tarihi henüz açıklanmadı.
İşte O Ses Türkiye'nin sezonlarına göre jüri üyeleri...
1. Sezon: Hadise, Mustafa, Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz
2. Sezon: Hadise, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz
3. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş
4. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Mazhar Alanson & Özkan Uğur, Ebru Gündeş
5. Sezon: Gökhan & Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş
6. Sezon: Gökhan & Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Sibel Can
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