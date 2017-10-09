O Ses Türkiye yeni sezonu hangi günler yayınlanacak?

O Ses Türkiye 7. sezonuyla ekranlara ‘merhaba’ dedi. 7 Ekim Cumartesi günü yayınlanan ilk bölüme Sibel Can'ın yerine jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe damga vurdu. Özellikle Murat Boz ile yaşadığı ilginç diyalog hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındakileri güldürdü. . Jüri üyelerinin seçmiş olduğu yarışmacılardan oluşan takımlar birbiri arasında yarışacak ve son olarak da O Ses Türkiye şampiyonu belirlenecek. Peki 7. Sezon şampiyonunu arayan O Ses Türkiye hangi günler yayınlanacak?



Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve şehirlerinden yetenekleri keşfeden O Ses Türkiye, cumartesi, pazar ve salı günü izleyicilerle buluşacak.

JÜRİDE KİMLER VAR?

O Ses Türkiye’nin yeni sezon jüri üyeleri kısa süre önce belli olmuştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Sibel Can’ın yerine gelecek ismi duyurmuştu. O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hadise yer alacak. Yıldız Tilbe’nin Sibel Can’ın yerine geldiği biliniyor. O Ses Türkiye’nin ilk çekimlerine Yıldız Tilbe çılgın dansıyla damga vurdu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir detay var. İlk sezonunda Gökhan’a eşlik etmeyen ikizi Hakan bu yılın jürileri fotoğrafında yok.