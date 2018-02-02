O Ses Türkiye yarı finalistleri kimler oldu? Final ne zaman yapılacak?

O Ses Türkiye yarışmasında bu hafta müthiş bir yarı final mücadelesi yer aldı. Hadise, Gökhan, Murat Boz ve Yıldız Tilbe'nin yarışmacıları yarı final için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, O Ses Türkiye yarı finalistleri kimler oldu?

O Ses Türkiye yarı finalistleri belli olduğu andan itibaren haberimizin içinden yarı finalistleri öğrenebilirsiniz.

Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimler?

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI

O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

ÜÇ GÜNDE BİTİRECEKLER

‘O Ses Türkiye’ cuma günü çeyrek finaliyle, cumartesi canlı yayınıyla yarı final ile, pazar günü de canlı yayın büyük finali ile 20.00’de TV8’de!