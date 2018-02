O Ses Türkiye ne zaman final yapacak? Kimler çeyrek finalde?

O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.



Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki çeyrek finale kalan isimler kimler?



HADİSE’NİN TAKIMI



Allahverdi Turan

O Ses Türkiye yarışmacısı Allahverdi Turan, Köprüaltı şarkısını seslendirdi. Gökhan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndüren yarışmacı Gökhan'ı seçti. Düellolarda Hadise'nin takımına dahil oldu.



Oğulcan Bolcan

Oğulcan Bolcan, Yine Yazı Bekleriz şarkısını seslendirdi. Oğulcan Bolcan, sesini beğenen Gökhan, Hadise ve Murat Boz arasından Hadise'yi seçti.



MURAT BOZ’UN TAKIMI



Berivan Bıçakçı

Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.



Cevher Aksoy

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cevher Aksoy, seslendirdiği Gamzeler şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Cevher jüri seçiminde tercihini Murat Boz'dan yana kullandı.



GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI



Benjamin Kaggwa

Benjamin Kaggwa, O Ses Türkiye yarışmasında No Woman No Cry şarkısını seslendirdi. Benjamin, performansıyla tüm jürilerini döndürmeyi başardı.



Selenay Dağdelen

Selenay Dağdelen, O Ses Türkiye yarışmasında I Have Nothing şarkısını seslendirdi ve tüm jüriyi döndürmeyi başardı.



Lütfiye Özipek

Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye yarışmasında Roxanne şarkısını seslendirdi. Lütfiye, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI



İbrahim Aygün

İbrahim Aygün, O Ses Türkiye sahnesinde Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına transfer oldu.



Rana Nur Sancak

Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye yarışmasında Soğuk Odalar şarkısını seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına geçti.



Ceren Düzova

Ceren Düzova, O Ses Türkiye sahnesinde Ayrılık şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı tüm jüriyi döndürmeyi başardı.