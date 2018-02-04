O Ses Türkiye finalistleri büyük güne hazırlanıyor! İşte, finale kalanlar

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bu akşam Tv8 ekranlarında olacak. Uzun bir sürecin ardından toplam 6 kişinin (Yener-Umut ikilisi tek yarışmacı olarak sayılıyor) kıyasıya mücadele edeceği O Ses Türkiye'de finalistler dün akşam belirlendi. Jüri üyelerinin belirlediği isimlerin halk oylaması ile tercih edilmesinin ardından belirlenen finalistler, bu akşam en sağlam şarkılarını dillendirmek üzere mikrofonu ellerine alacak. İşte, seyircilerin yakından takip edeceği O Ses Türkiye finalistleri ve detaylı bilgiler

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarı finalin tamamlanmasının ardından finale kalan isimler belli oldu. İşte, Gökhan, Yıldız, Hadise ve Murat'ın takımından finale kalan isimler;

Murat'ın takımından Aydan Kahraman

Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova

Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek

Murat Boz'un takımından Nihat Mugil

Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan

Gökhan'ın takımından Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi

SOSYAL MEDYADA O SES TÜRKİYE

O Ses Türkiye yarışmasını takip eden seyirciler, sosyal medya üzerinden görüşlerini dile getirdi. İşte, dün akşamın ardından gelen bazı paylaşımlar;

- Selenayın hakkı yendi kimse itiraz etmesin yendi Benjamin ingilizce söylesin geçsin turu Selenay ingilizce söyleyince elensin FİNALİ HAK EDİYORDU abi NET.

- Allahverdi turan üregül: Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Sıcaklıklarını hissediyorum. Bu kadar güzel yüreğe girmiş isem kaybetmiş sayılmam.

- O Ses Türkiye 'de büyük finali merakla bekliyoruz... Kalbimiz seninle Azerbaycan...

- Bu sezon ara ara izledim sadece çünkü finale çıkanlar bile geçen sezonlardaki seçmeye gelen seslerden kötü. Ama bari Oğulcan olsun 1. bu akşam

- O ses Türkiye’deki kadınların sesi çok güzel Lütfiye - Aydan şimdi dinledim de. İnşallah ikisinden biri kazanır hem hak ediyolar hem de şu “kadın şampiyon olsun” saçmalığı biter

- Dün akşamki en büyük şok ve haksızlık Selenay’ın elenmesiydi... Yazık.

- Yıldız Tilbe’yi tutuyor olsam da bu sene şampiyon Gökhan’ın takımından çıkmalı. Lütfiye veya Yener & Ümit şampiyon olmalı çok net. Ama hangisi olur işte orası sürpriz