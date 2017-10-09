O şemsiye için 69 yıl istenecek

23 Eylül 2016 tarihindeki olayda, muhasebeci Murat Akbulut, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Türkoğlu ile tartıştı. Akbulut, elindeki şemsiye ile de seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurdu. Metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen Türkoğlu, ön kapının yanına düştü. Yoldan çıkan metrobüs de D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldı ve çift katlı bir halk otobüsüne çarptı.



17 ŞİKÂYETÇİ VAR

13 kişinin yaralandığı 8 aracın hasar gördüğü kazanın ardından gözaltına alınan Murat Akbulut, sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından “kasten yaralama’’, ‘‘olası kasıt ile birden fazla kişiyi yaralama’’, ‘‘olası kasıt ile kamu malına zarar verme’’ ve “birden fazla kişiye yönelik olası kasıt ile mala zarar verme” suçlarından tutuklandı. İddianame Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Akbulut hakkında 17 şikâyetçi var.



