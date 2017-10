O şaşkınlık görülmeye değerdi

◊ “7YÜZ” sektör için yeni bir deneyim, çok da beğenildi. Siz projeyle ilgili neler söylemek istersiniz?

- Bunu duymak mutluluk verici. Öncelikle böyle projeleri izleyen, değerlendiren, destekleyen izleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Yapılan işlerin karşılık görmesi hepimizi ilerisi için yüreklendiriyor. Proje bana geldiğinde yaşadığım şaşkınlık ve heyecan görülmeye değerdi. Biz oyuncular böyle kaliteli işlerin içinde olmayı o kadar çok istiyoruz ki, aslında söyleyecek o kadar sözümüz var ki... Buna rağmen öyle ya da böyle birçok sebepten farklı işler yapmak zorunda kalıyoruz.



◊ “7YÜZ”, dijital platformda yayınlanıyor. İnternet dizileri izleyiciye neler kazandıracak?

- Öncelikle daha yaratıcı, daha özgün senaryolarla karşılaşacaklar. Sürelerin kısa olması sayesinde çok daha kaliteli işler görecekler. Dijital platformda sansür uygulanmaması da bir başka etken tabii...



◊ Sizi hangi karakterle izleyeceğiz?

- Ben “Biyolojik Saat” bölümündeki Metin karakterini canlandırıyorum. Partnerim de Dolunay Soysert... Seyirci bizim bölümde, 40’lı yaşlarında olan ve hayatlarını yeniden kurmaya çalışan iki insanın yollarının nasıl kesiştiğini, nelerle karşılaştıklarını görecek. Her sahnesinden büyük zevk aldığım ve izlemek için sabırsızlandığım bir proje



“7YÜZ”. TEKLİF GELDİĞİNDE AMERİKA’DAYDIM



◊ Bu sezon sizi televizyon ekranından önce dijitalde izleme imkanı bulduk. Bu özellikle tercih ettiğiniz bir durum mu?

- Uzun zamandır hiç ara vermeden çalışıyorum. Geçen sezon dizim bittikten sonra Amerika’ya gittim, tatildeydim. Derken “7YÜZ”ün senaryosu geldi. Ekim sonu gibi dönerim diye düşünüyordum ama projeyi o kadar sevdim ki hemen yönetmen ve yapımcılarımızla görüştük, sağ olsunlar benim olduğum bölümü en son çekmeye karar verdiler. Ben de tatilimi yapıp dinlendim ve döner dönmez projeye dahil oldum.



◊ Dijital projelere ilgi giderek artıyor. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Dünyayı yakalamak zorundayız. Bu sadece bizim yaptığımız işle ilgili değil, her alanda geçerli. Artık her an her şeyden haberdarız. Neden bütün dünyanın izlediği, takdir ettiği işler bizim ülkemizden de çıkmasın ki? Ben hep bu soruyu soran biriydim ve kendi adıma hep bunu kovaladım. Nihayet bu tür işlerin içinde olmaktan yaşadığım mutluluğu anlatmamın imkanı yok.



◊ Siz dijital yapımları takip ediyor musunuz?

- Tabii ki ediyorum. Türkiye’de ilk BluTV’nin başlattığı “Masum” dizisini hepimiz izledik. Uzun zaman kendi aramızda üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız, umutlandığımız bir iş haline dönmüştü o... Ardından gelen projelerin de devamlılığını sağladı bir bakıma... Dijital platformda yapılan tüm Türk yapımlarını bu yaz tatildeyken izledim. Onun dışında “Game of Thrones” uzun zamandır izlediğim ve çok etkilendiğim bir proje. Ayrıca “Sense8” ve “The Night of” da beni bu yıl etkileyen önemli işlerdendi...



OYUNCULUK, HAYATIMIN MERKEZİNDE DEĞİL



◊ Yeni projeler var mı?

- Şu anda Serra Yılmaz ve Ferzan Özpetek’in ortak projesi olan bir filmin çekimlerindeyim. 2018’de seyirciyle buluşacak. Craft Tiyatro’da yeni tiyatro oyunumun provasına devam ediyorum. Gelen dizi projelerini de değerlendiriyorum, bol bol senaryo okuyorum.



◊ Sizi mesleğinizle ilgili neler heyecanlandırıyor?

- Oyunculuk benim sadece mesleğim, hayatımın merkezinde çok başka şeyler var. Bütün bunların toplamı yoluma devam etmem için ihtiyaç duyduğum gücü veriyor. Mutsuzluk ve beklenti insanı çok yoran, yıpratan şeyler. Negatif dış etkenlerin hayatımı yani beni ele geçirmesine izin vermemeye çalışıyorum. Bunun çok faydasını görüyorum ve herkese de tavsiye ederim.

MESAFELİ DURUYORSAM ORTAM GARİP DEMEKTİR

◊ Dışarıdan bakıldığında hafif sert ve mesafeli bir yapınız var...

- Mesafeyi sevdiğim doğrudur, bunu korumaya da hep gayret etmişimdir. Ama çok sert biri sayılmam; eğlenmeyi, gülmeyi, paylaşmayı ve gezmeyi severim. Güven hayattaki en önemli şeylerden biri benim için... Sözünü ettiğiniz mesafe ve hafif sert durum söz konusuysa, ortamda benim için bir gariplik var demektir. Yani sorun ben değilimdir.



◊ Bugüne kadar hayat verdiğiniz en sıra dışı karakter hangisiydi?

- Oynayacağım karakterin sıra dışı bir özelliği olup olmadığıyla asla ilgilenmem. Hatta zaafları olan, sıradan, gündelik karakterler hep daha çok ilgimi çeker. İtiraf etmem gerekir ki şimdiye kadar oynayıp da sonradan “niye yaptım” dediğim bir tane bile karakter ya da proje olmadı.



◊ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

- Zaman hayattaki en önemli şey. Bir dizi ya da film izlemek istediğinizde, en kolay ve ulaşılabilir olanın peşine takılmayın, zekanızı, estetik algınızı, hayata bakışınızı küçümseyen şeyler izleyip zamanınızı boşa harcamayın. En önemlisi talep edin. Siz ne kadar iyisini talep ederseniz, biz de size daha iyisi sunmak için o kadar çalışacağız.

DÜNYA BİZİM ETRAFIMIZDA DÖNMÜYOR

◊ Siz ekranda az ama öz görünüyorsunuz. Ekranda olmadığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz?

- Gezmeyi çok seviyorum. Başka ülkeler, kültürler, hayatlar görmek beni en çok besleyen şeyler... Bu süreçte müziğimi dinliyorum, zamansızlıktan okuyamadığım kitapları bitiriyorum. Bu kadar gezince dünyanın sadece sizin etrafınızda dönmediğini fark ediyor, dahası bunu bir daha hiç unutmuyorsunuz. Çok düzenli ve aktif bir de spor hayatım var. Ayrıca resimle ve müzikle ilgileniyorum.