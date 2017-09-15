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    İngiltere'de terör tehdit seviyesi "kritik"e yükseltildi

    AA
    15.09.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 22:58

    İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı. Londra'nın batısındaki bir metro istasyonunda gerçekleşen ve 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayı DEAŞ üstlenmişti.

    May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e yükseltildiğini bildirdi.

    MI5 TAVSİYESİ

    May, tehdit seviyesini “ciddi”den “kritik”e çıkarma kararının iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındığını kaydetti.

    İngiltere’de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

    22 Mayıs’ta Manchester’da gerçekleşen bombalı saldırının ardından da tehdit seviyesi “kritik”e yükseltilmiş ve yaklaşık 1 hafta süreyle bu düzeyde tutulmuştu.
    Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada artırılan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin asker de polisin emrinde hassas noktalarda koruma ve devriye görevi yapmıştı.

    Bu sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda bir metro treninde el yapımı bir patlayıcı infilak etmişti.
    29 kişinin yaralandığı olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten İngiliz polisi, beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.
    Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirtilen bombayı trene bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. 

    DEAŞ ÜSTLENDİ

    Parsons Green istasyonundaki bir metro vagonunda yaşanan ve 22 kişinin yaralandığı patlamayı DEAŞ üstlendi.

    ​IŞİD bağlantısıyla bilinen AMAK haber ajansında yayınlanan açıklamada, Londra saldırısının IŞİD tarafından üstlenildiği bilgisi yer aldı.

    İngiliz polisi olayın bir terör saldırısı olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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    Etiketler: londra , saldırı , deaş
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