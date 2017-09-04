'O sahnelerde gerçek etkileşim oluyordu' demişti! İlk tepki rol arkadaşından geldi

Dün sosyal medyada trend topic olan Alptekin, 46 film çektiğini ve tüm rol arkadaşlarıyla aşk yaşadığını öne sürmüştü.

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, "Yeşilçam'ın meşhur öpüşme ve yatak sahnelerinde gerçek etkileşim oluyordu. Tüm rol arkadaşlarımla aşk yaşadım. Molalarda da bir şeyler yaşıyorduk... Haliyle rol, gerçeğe dönüşüyordu.", ifadelerinde kullanmıştı.

Bu sözlere ilk tepki ünlü Ayşegül Aldinç'ten geldi. Alptekin'le 1987 yılında Samim Değer'in yönettiği 'Kara Sevda' filminde oynayan Aldinç, twitter hesabına "O 'Yaşar'ken ben de orda mıydım acaba!?", diye yazdı.

Ünlü sanatçının isim vermeden Yaşar Alptekin'i yalanladığını anlayan takipçileri de "Kara Sevda filminden bahsediyorsunuz. Hiç kimse o saçma sapan lafları ciddiye almadı. Siz de takılmayın" şeklinde yorumlar yaptı.



