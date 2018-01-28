Etkin Ünal'ın bahsettiği 'O saçma sapan insanlar' kim?

“Hayatımda ilk kez kendimle ilgili bir karar verdim, o da boşanmaktı.”Tugay Kerimoğlu’ndan boşanan Etkin Ünal, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda böyle söylemiş.
Doğrusu bu cümleyi okuyunca üzülmemek elde değil.
43 yaşında bir insanın hayatıyla ilgili verdiği tek kararın bu olması acı değil mi?
Röportajdan anladığım kadarıyla onca zaman boyunca kendini Tugay Kerimoğlu’nun hayatına adamış Etkin Ünal.
Öyle ki, şu cümlesi zaten 25 yıllık evliliğin bir özeti gibi duruyor:
“Önceliğim her zaman çocuklarım ve Tugay’dı. Bir baktım ki hayatımda kendimle ilgili hiçbir şey yok.”
Mükemmel bir şey yoktur o ayrı, ama şimdi kalkıp bu evliliğe mükemmel evlilik diyebilir miyiz? Ya da “Çok mutlulardı, neden ayrıldılar acaba?” diye hayıflanmak ne kadar gerçekçi olur?
Bir şey daha var.
O da Etkin Ünal’ın röportajda bahsettiği Tugay Kerimoğlu’nun değişmesi meselesi...
Bence orada kaçırdığı bir şey var.
İnsan her saniye değişiyor. Mutlaka kendisi de yıllar içinde ruhsal olarak çok değişmiştir. “Çok değişti, bana uymadı” demek aslında şuna işaret etmez mi bir yandan: “Ben de değiştim.”
Son olarak, Etkin Ünal’ın röportajda isim vermeden bahsettiği, “Tugay Kerimoğlu’nu değiştiren saçma sapan insanlar” arasında aslında kastedilen tek bir kişi olabilir mi?
Söylenenlere göre o kişi mimar bir kadın.
Kerimoğlu’yla uzun süreden beri görüşüyor.
Hatta Suadiye’de yeni taşındığı evini o yapmış.
Çiftin boşandıkları gün Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafın altına da “Ve kaptan gemiyi terk etti” yazmış.
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