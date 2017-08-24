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    O restoranın patronu gözaltında!

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 15:34Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:34

    Bursa'da 800 TL'lik hesaba itiraz eden iki müşterinin dövülüp restorana kilitlenmesinin ardından restoranın sahibi gözaltına alındı.

    Bursa'da hesaba itiraz eden iki müşteripi dövülüp kilitlendiği restoranın sahibi gözaltına alındı.

     Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Mustafa H. ile Tarık B., gece saatlerinde restorana gelerek alkol almaya başladı. Sabaha karşı mekandan çıkmak için hesap isteyen 2 arkadaş, 800 lira gelen hesaba yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

    İtiraz üzerine restoran çalışanları ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre restoran çalışanları, Mustafa H. ile Tarık B.’yi döverek cep telefonu, otomobil anahtarı, nakit paraları ve kredi kratlarına el koyup mekanın deposuna kilitledi. Sabah saatlerinde restoranın kapanmasıyla tüm müşteri ve çalışanlar mekandan çıktı.

    CAMI KIRIP YARDIM İSTEDİ

    Bu sırada Tarık B., deponun sokağa bakan camını kırarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mustafa H. ile Tarık B.’yi depodan çıkarttı. 2 arkadaş, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Olayın ardından Bursa Asayiş Şube MüdürlüğüÿGasp Büro Amirliği ekipleri, mekanda çalışan O.N.K., A.B. ile H.K.’yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Bursa , dayak , restoran
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