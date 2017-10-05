O polislerden biri tutuklu

Alanya Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan polislerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 polis memurunun, daha önce denizde boğulma tehlikesi geçiren Kırgız kadını kurtardığı öne sürüldü. 3 Ekim'de saat 07.20'de meydana gelen ve çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, 2 polis memurunun sokakta yerde yatan kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması büyük tepki çekti.



KADIN HÂLÂ ARANIYOR

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ve polis merkezine gitmediği belirlenen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.



*Görüntülerde, kendinden geçmiş halde asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri kadına defalarca tekme atıyor daha sonra da elindeki copla vuruyor, kadını saçından tutup sürüklüyor.