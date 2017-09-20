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    Tacize uğrayan kızları dövmüştü... O polis için flaş gelişme

    DHA
    20.09.2017 - 18:40 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 18:47

    İZMİR’in Alsancak Semti’nde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer’e yönelik şiddet uyguladıktan sonra, toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanan polis memuru O.Y. hakkında dava açıldı. Tutuklanıp serbest bırakılan polis hakkında savcı, 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

    Alsancak’ta 10 Ağustos’ta yaşanan olayda, arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer’e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç’ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü.

    Tacize uğrayan kızları dövmüştü... O polis için flaş gelişme

    Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu. Olaydan sonra Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri, 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceledi. Kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) yakalandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan O.G., itiraz üzerine tutuklandı. Motosikletli saldırgan O.G.’den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç’ı darp eden polis memuru O.Y., tutuklandıktan sonra itiraz üzerine serbest bırakıldı.

    Savcılık,polis memuru O.Y. hakkında, ’yaralama’ ve ’hakaret’ suçlarından 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

    Etiketler: Polis , İzmir , taciz
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