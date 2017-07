'O polis hayallerimizi çaldı'

Esenyurt’ta 16 Şubat’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı iki gencin birbirine kelepçeli olarak kaçması üzerine peşlerinden koşan polis memuru H.D.S. (20), çocukların durmaması üzerine elindeki silahla 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara’nın omzuna vurdu. O sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara öldü. Tutuklanan polis memuru hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede kaçan çocukları takip eden polis memurunun havaya bir el ateş ettiği ve kovalamacanın 150 metre sürdüğü, çocukların teslim olmak üzere durmalarına rağmen maktulün omuz hizasına doğru silah elinde olacak vaziyette vurunca silahın ateş aldığı ve maktulün öldüğü belirtildi. H.D.S. hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

‘KİMSE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ’

Her gün oğlunun mezarını ziyaret eden Seyfettin Topkara şunları söyledi: “Çocuğun ölümüne sebep olan o polisle ilk kez yüz yüze geleceğiz. Ona nasıl bir vicdanla, nasıl bir hırsla o hareketi yaptığını soracağım. Biz her gün ağlıyoruz. Ömer hep ‘Baba ben transfer olacağım ismim gazetelerde yazılacak’ derdi. İsmi gazetelerde yazıldı ama farklı bir şekilde… O polis bizim hayallerimizi çaldı. O sanık her şekilde yaşayacak, nefes alacak, cezaevinden çıkacak, evlenecek, çocukları olacak. Ama benim oğlum geri gelmeyecek. Ailesine de şaşırıyorum. İnsan olan bir taziye için arardı. Üstleri yok mu karakolda, komiseri, amiri. Onlar da bir başsağlığı dilemedi. Kimse bizi insan yerine koymadı.”

PENALTI CANAVARIYDI

16 yaşındaki Ömer Barış Topkara, Ayazağa Spor Kulübü’nün ‘penaltı canavarı’ lakaplı kalecisiydi.