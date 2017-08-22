O polis görevden uzaklaştırılmış

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Manisa’da bir operasyon sırasında yaşanan olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Halen idari soruşturması Polis Başmüfettişlerince takip edilmekte, adli yargılanması ise ilgili ceza mahkemesinde devam etmektedir."



Bugün bazı medya sitelerinde yer alan haberlerde, polisin baskın yaptığı bir evden bir miktar para ve altını çaldığı ev sahiplerinin şikayetçi olduğu ve konunun mahkemeye taşındığı yer almıştı.

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