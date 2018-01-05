O öpücüğü böyle anlattı: Aramızda derin bir bağ var

Emmy ödüllerinin dağıtıldığı gece Nicole Kidman, Big Little Lies dizisindeki rol arkadaşı Alexander Skarsgard, ödül almaya giderken aniden dudaklarına bir öpücük kondurmuştu. Sadece salondakilerin değil ekran başındakilerin de dikkatini üzerine çeken bu öpücük de uzun süre konuşulmuştu. 50 yaşındaki Kidman işte çok konuşulan o öpücük hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
W dergisinin En İyi Performanslar dosyasına konuk olan Nicole Kidman o öpücüğün ardındaki gerçekleri anlattı.
O heyecanlı anda Kidman'ın kocası Urban da yanındaydı.
Big Little Lies dizisinde kocasını canlandıran Alexander Skarsgard'ın en iyi erkek oyuncu dalında Emmy ödülü kazandığı açıklandıktan sonra Kidman, yakışıklı oyuncunun dudaklarına kondurduğu öpücüğü "aramızda derin bir bağ var" diyerek açıkladı.
Kidman şöyle konuştu: "Ona sadece öpücük verdim. Yani demek istiyorum ki dizinin setinde zaten pekçok kez öpüyorum onu. Bundan çok daha fazla. Alexander'ın ödül kazandığını duyduğumuz an ikimiz de şaşırdık ve sevindik. " Kendisi de aynı dizideki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görülen Kidman, çok sevindiği için öyle davrandığını belirtti.
Nicole Kidman, dizinin setinde rol gereği çok yoğun anlar yaşadıklarını belirterek "Aramızda güven ve dürüstlüğe dayalı bir iletişim var. Yani bir başka deyişle Alexander ile farklı türden bir ilişkimiz var" diye konuştu.
Kidman, kocası Keith Urban'ın ise diziyi rahatsız edici bulduğunu sözlerine ekledi. "Keith diziyi seyrettiğinde rahatsız oydu. Ben rol gereği çığlık atarken ya da ağlarken sanki buna tepki göstermesi gerekiyormuş gibi hissettiğini anlattı."
Kidman bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Çünkü Keith'in beyni ve kalbi o sahneleri seyrederken senaryo ile gerçek hayatı ayırt edemiyor. Her ikisi de ona aynı gibi geliyor."
Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006 yılında evlendi. Çiftin iki kızı var.
Nicole Kidman ile Alexander Skarsgaard, Big Little Lies adı dizide evli bir çifti canlandırıyor. Reese Witherspoon ve Shailene Woodley'in de rol aldığı dizi, kadına yönelik aile içi şiddeti de gündeme taşıyor.
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