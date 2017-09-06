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    O öldürmediyse cesedi kim parçaladı

    BBC Türkçe
    06.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:45

    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kafası, kolları ve bacakları kesilmiş haldeki cesedi denizde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’un haber yapmak için buluştuğu mucit Peter Madsen mahkeme karşısında ifade verdi.

    KIM Wall’u öldürmekle suçlanan Madsen, mahkemeye verdiği ifadede, Kim Wall’un denizaltındaki ağır bir kapağın kafasına düşmesiyle öldüğünü iddia etti. Madsen, Kim Wall için kapağı tutarken denizaltının başka bir tekneden gelen dalgayla sarsıldığını, bu yüzden ayağının kaydığını ve kapağın Wall’un başına düştüğünü öne sürdü.

    O öldürmediyse cesedi kim parçaladıGazetecinin düştüğü yerde ‘bir kan gölünün’ oluştuğunu söyleyen Madsen, denizaltısında bir ceset istemediğini, ‘çok yorgun olduğu’ için önce uyuduğunu, sonra da Wall’un bedenini bir iple bağlayarak denize attığını kabul etti; ancak gazetecinin vücudunu parçalara ayırdığı iddialarını reddetti.

    ‘İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM’
    Danimarkalı mucit, denizaltısında intihar etmeyi düşündüğünü ama karısını ve üç kedisini görmek istediği için bundan vazgeçtiğini sözlerine ekledi.
    Mahkeme Madsen’a psikiyatrik test uygulanmasını talep ederken Madsen’ın tutukluluğunun Ekim ayının başına kadar sürmesine hükmetti.
    Mahkeme dışında gazetecilere konuşan savcı Jakob Buch-Jensen ise Madsen’a yöneltilen suçlamaların ‘kasıtsız birini öldürmeden’ cinayete dönüştüğünü söyledi.
    Madsen suçlu bulunması halinde beş yıldan ömür boyu hapse kadar ceza alabilir.

    Etiketler: Kim Wall , Peter Madsen , Kopenhag
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