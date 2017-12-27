Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>O öğretmen açığa alındı, Ertuğrul Özkök yorumladı

    O öğretmen açığa alındı, Ertuğrul Özkök yorumladı

    hürriyet.com.tr
    27.12.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız çocuklarıyla ilgili çirkin sözlerine bugünkü yazısında tepki gösteren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yetkililerin söz konusu şahsı açığa almasını yorumladı: "Hem milletin hem de ümmetin kızları adına bu kararı alanlara teşekkürler..."

    Ercan Harmancı sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.

    Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında şöyle yazmıştı:

    "Bu kafa, 'milletin kızları'na yıllardır fahişe diyor...

    Ankara’da kimsenin de umurunda olmuyor...

    Buyur, adamın şimdi de 'ümmetin kızı'na sardırdı... Onun kıvrımlarından huylanıyor...

    Ankara’da Milli Eğitim’deki arkadaş...

    Ben çekiliyorum aradan, buyur bakalım, beden eğitimi yapan her imam hatipli kızı gördüğünde, belden aşağı nahiyesine şeytan uğrayan ağzı salyalı bu felsefe hocasına sen cevap ver."

    Bak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyorBak adamın ‘ümmetin kızı’na neler diyor

    Bugün Harmancı'ya en sert tepki, Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’den geldi.

    Olayı “sapkınlık” olarak yorumlayan Tekin, kendilerinin de çok rahatsız olduklarını ifade etti.

    Ve son olarak Harmancı, tepki çeken sözlerinin ardından açığa alındı.

    Skandal sözler müsteşarı da kızdırdı: SapkınlıkSkandal sözler müsteşarı da kızdırdı: Sapkınlık

    Sosyal medyadaki tepkiler ise sürüyor.

    Yüzlerce vatandaş, Harmancı'nın öğretmenlikten men edilmesi gerektiğini söylüyor, ceza davası açılması gerektiğini savunanlar da var.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: sapık öğretmen , yorum
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri