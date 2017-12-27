O öğretmen açığa alındı, Ertuğrul Özkök yorumladı

Ercan Harmancı sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.

Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında şöyle yazmıştı:

"Bu kafa, 'milletin kızları'na yıllardır fahişe diyor...

Ankara’da kimsenin de umurunda olmuyor...

Buyur, adamın şimdi de 'ümmetin kızı'na sardırdı... Onun kıvrımlarından huylanıyor...

Ankara’da Milli Eğitim’deki arkadaş...

Ben çekiliyorum aradan, buyur bakalım, beden eğitimi yapan her imam hatipli kızı gördüğünde, belden aşağı nahiyesine şeytan uğrayan ağzı salyalı bu felsefe hocasına sen cevap ver."

Bugün Harmancı'ya en sert tepki, Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’den geldi.

Olayı “sapkınlık” olarak yorumlayan Tekin, kendilerinin de çok rahatsız olduklarını ifade etti.

Ve son olarak Harmancı, tepki çeken sözlerinin ardından açığa alındı.

Sosyal medyadaki tepkiler ise sürüyor.

Yüzlerce vatandaş, Harmancı'nın öğretmenlikten men edilmesi gerektiğini söylüyor, ceza davası açılması gerektiğini savunanlar da var.

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