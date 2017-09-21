O ödemeler için süre 26 Şubat'a uzatıldı

PKK ile mücadele amacıyla başlatılan operasyonlar nedeniyle Hakkari ve Şırnak illerinde, Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçelerinde, Mardin ili Dargeçit, Derik ve Nusaybin ilçelerinde, Siirt'in Eruh ilçesinde 1 Aralık 2015 tarihinde mücbir sebep hali ilan edilmişti. İslam Devleti (İD) tarafından atılan füzeler sebebiyle ölümlerin yaşanması ve TSK'nın karşı operasyon başlatması sürecinde de Kilis ilinde 1 Mart 2016 tarihinde yine mücbir sebep hali ilan edilmişti.

Bakanlığın mücbir sebep ilan etmesi, o bölgedeki vergi mükellefiyetleri, prim borçları ve amme alacakları gibi yükümlülüklerin devlet tarafından ertelenmesi anlamına geliyor.

İlan edilen mücbir sebep halleri önce 30 Eylül 2017'ye, ardından da yıl sonuna kadar uzatılmıştı uzatılmıştı.

Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerinin verilme süresi 24 Ocak 2018 günü sonuna, ödeme süresi ise 26 Şubat 2018 sonuna kadar uzatılmıştır. Yeni bir süre uzatımı yapılmayacağından vatandaşlarımızın belirtilen sürelerde beyannamelerini verip, ödemelerini yapmaları gerekmektedir" denildi.