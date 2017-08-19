O müdür öğretmenleri suçladı

İZMİR’de 3 gün önce kreş servisinde unutulan minik Alperen’in ölümüyle ilgili servis şoförünün eşi olan okul müdürü ve sahibi Yurdagül İşgören de önceki akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşgören ifadesinde sorumluluğu üstlenmezken eşine kamera kayıtlarını yok etmesini söyleyerek delil karartmaya çalıştığı suçlamalasını da reddetti.



Hürriyet’in ulaştığı ifadede İşgören suçsuz ve üzgün olduğunu kaydederek suçu öğretmenler Arzu Gülmez ve Nurcan Altıok’a yükledi. İşgören, öğretmenlere baskı yapmadığını, tam aksine o sırada evinde olduğunu, öğretmenlerin çağırması üzerine okula geldiğini ve olayı onlardan ‘Alperen okulda uyurken rahatsızlandı’ diye öğrendiğini ifade etti. Olay sırasında okulda bile olmadığını anlatan İşgören’in “Orada olmadığım için bana onlar olayı önce bu şekilde anlattı. Bu yüzden ‘Aman veliler duymasın’ dedim. Çok üzgünüm. Çok büyük bir ihmal. Öğretmenlerin yoklama alması gerekiyordu. Sorumlusu ben değilim. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum” dediği öğrenildi. Öğretmenlere baskı yaptığı, olayı bu şekilde anlattırdığı ile ilgili hiçbir suçlamayı kabul etmeyen İşgören’in servis şoförü eşini hastaneden arayarak kamera kayıt cihazlarını değiştirttiği iddialarına da “Ben yapmadım. Cihazları evime getirmişler ama polise de ben verdim” yanıtını verdiği öğrenildi.



DEVLET TEŞVİKİ İÇİN BAŞVURMUŞ

Serviste unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in kaydının bile olmadığı anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okul öğrencilerine verdiği teşvikten yararlanmak için başvurmuş. 6 Eylül’e kadar MEBBİS üzerinden başvuru yapılabilen eğitim öğretim desteğine başvuran özel okullar, MEB’in internet sitesinde yayınlanıyor.



YARARLANIYORUZ İBARESİ

Özel Sevgi Yumağı Anaokulunun da teşvik için başvuran kurumlar arasında olduğu görülüyor. Okulun sitesinde de, “Okulumuz devlet desteğinden yararlanmaktadır” ibaresi dikkat çekiyor. Oysa MEB henüz destekten yararlanacak okulların listesini açıklamadı. Önceki akşam kapatılan okulla ilgili adli ve idari işlemleri ise sürüyor. MEB, bu yıl 6 bini okul öncesi olmak üzere 75 bin öğrenciye ilk defa teşvik verecek. Devlet desteğinden faydalanmak isteyen özel okullar da MEBBİS üzerinden başvuru yapıyor. Bakanlık incelemeler sonucunda teşvik verilip verilmeyeceğini belirleyerek, ilan ediyor.



ÖLÜMÜ MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Alperen Sakin’in serviste unutulması nedeniyle ölmesini Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, okul öncesi eğitim kurumlarının ve servislerin denetlenip denetlenmediğini ve denetimlerin hangi sıklıkta yapıldığını sordu. Sertel şöyle konuştu: “Son yıllarda adeta her önüne gelen anaokulu ve kreş açıyor. Bu kurumlar eğitim yuvası olmaktan çıkıp ticarethaneye dönüştü. Doktor, avukat veya eczacı olmak için nasıl diploma gerekiyorsa bu işi yapacaklar için de ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranmalı. Vahim olayın yaşandığı Çiğli’deki kreş hakkında nasıl bir yasal işlem yapılacak? ” / Gülseven ÖZKAN