Eşi tutuklandı... Ailenin mal varlığna tedbir kondu...

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 24 temmuz günü ÿortadan kaybolan Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 59 yaşındaki Mehmet Bingül, 6 Ağustos günü Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken boğularak hayatını kaybetti

Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanların olduğu ihbarını alan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştıklarında arızalanan lastik bottaki Mehmet Bingül’ün eşi Ş. Bingül ve kızı K. Bingül ile Suriye uyrukla İ.S.O.’yu kurtardı. Mehmet Bingül ise kaçmaya çalıştığı jek-ski devrilince boğularak öldü.

Botta kurtarılıp Kuşadası’na getirilen Ş. Bingül ve K. Bingül ile Suriye uyrukla İ.S.O. gözaltına alınırken boğularak ölen Mehmet Bingül’ün cesedi morga konuldu. Mehmet Bingül’ün cenazesi yapılan otopsinin ardından, Mardin’in Derik İlçesi’ne getirilerek defnedildi.

1 MİLYON 100 BİN LİRA KAYIP

Mehmet Bingül’ün Yunanistan’a kaçtığı sırada boğularak hayatını kaybetmesi üzerine görev yaptığı Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün geçmişe dönük tüm işlemleri incelemeye alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Mehmet Bingül’ün Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptığı Asliye Hukuk Mahkemesi emanet kasa hesabında yaklaşık 1 Milyon 100 bin liranın kayıp olduğu ortaya çıktı.

PARA ÇEKİLİP DENETİM ZAMANINDA GERİ YATIRILMIŞ

Soruşturmayı yürüten savcılık, emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapları geriye dönük olarak incelemeye aldı. Araştırma yapan savcılar, 2013 yılındaki müfettiş denetlemesinden sonra hesapta hareketlenmelerin başladığını tespit etti. İncelemede hesapta 2013 yılından sonra zaman zaman 300 bin liraya kadar hareketlilik olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada ilk zamanlarda zimmet parasının çekilip denetim öncesinde tekrar hesaba geri yatırıldığı denetim sonrası tekrar geri çekildiğini gören savcı, 2013 yılının belli bir süresinden sonra çekilen paraların hesaba geri yatırılmadığını tespit etti. Para çekme eyleminin fark edilmeyecek şekilde sistemli olarak devam ettirildiğini belirleyen savcı, hileli işlemlerle kayıtların örtüştürüldüğünü tespit etti.

Soruşturma makamı elde edilen veriler üzerine Mehmet Bingül’ün, Nusaybin Adliyesinde göreve başladığı 2012 yılından itibaren yaptığı tüm işleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül’ün, yetkililerin paranın denetimini yapmaya hazırlandığı 24 Temmuz 2017 günü öğlen saatlerinde kaybolduğu belirlendi. Savcılık, Bingül’ün ailesinin kaybolmasından bir gün sonra Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptığını tespit etti.

EŞİ TUTUKLANDI, AİLENİN MALVARLIĞINA TEDBİR KONDU

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Bingül’ün eşi Ş.Bingül, SEGBİS sistemi ile alınan ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ’zimmet’ suçu şüphelisi olarak tutuklandı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Bingül’ün ailesi ve ikinci derece yakınlarının tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu ve evlerinde arama yapıldığı bildirildi.