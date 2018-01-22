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    Afrin'deki o mevziler imha edildi...İşte o görüntüler

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatının ardından dün Afrin'den Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırılar yapıldı. Kilis'de 7 kişi yaralandı. Reyhanlı'ya atılan 11 roket nedeniyle 1 Suriyeli sivil yaşamını yitirdi, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralandı. Saldırıların ardından önce CNRA ve ardından savaş uçaklarıyla terör hedefleri vuruldu. Uçaklar, roketli saldırıları düzenleyen mevzileri imha etti.

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    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...
    • İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar...

    Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

    PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

    Terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi. Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.

    Hatay Valisi Erdal Ata dünkü saldırıların ardından yapdığı açıklamada "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti.

    Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte.

    Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeleri olduğu şüphesi var" diye konuşmuştu. 

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    Etiketler: Kilis , son dakika
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